Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En zorlu şartlarda bile benzersiz koruma ve mükemmel performans sunan Petronas Syntium, Formula 1 pistlerinde (AMG iş birliği ile) edinilen tecrübeyle geliştirilen CoolTechTM teknolojisi sayesinde, motoru aşırı ısınmadan koruyor.

Dur-kalk sürüşün yoğun olduğu şehir yollarında, ağır yüklü seyahatlerde, yüksek hızlı otoyol sürüşlerinde, çok eğimli yol şartlarında benzersiz bir koruma ve mükemmel performans sağlayan Syntium ürün ailesi, çok supaplı, turbo ya da süperşarj beslemeli, gelişmiş emisyon kontrolüne sahip modern motorların ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor. Yüksek sıcaklıkta yağ buharlaşmasını engelleyen teknoloji ilk çalıştırmada sürtünme ve yıpranmayı önlerken, yakıt sarfiyatında da tasarruf sağlıyor.

Malezyalı firma Petronas 1974 yılından beri, 80’i aşkın pazarda yüksek kaliteli otomotiv ve endüstriyel madeni yağ üretip pazarlıyor. Hâlihazırda ilk 10 arasında yer alan Petronas Lubricants International agresif bir strateji ile büyümesini sürdürüyor.