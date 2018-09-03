Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılda yaklaşık 30 milyar dolar ile Avrupa’daki bazı ülkelerin toplamı kadar ihracata imza atan Türk otomotiv sektörü, Rusya ile iş birliği fırsatlarını geliştirmek amacıyla MIMS Automechanika Moskova Fuarına milli katılım gerçekleştirdi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Bu yıl ocak-temmuz döneminde Rusya’ya ihracat yüzde 57 artışla 273 milyon dolara yükseldi. 2018 yılının tamamında Rusya’ya yönelik otomotiv ihracatımızın 500 milyon dolara bulmasını bekliyoruz. Bölgenin iki lider ülkesi olarak, korumacı politikalarla ticaret savaşlarının kızıştığı bu dönemi fırsata dönüştürebilirsek karşılıklı kazanırız. Otomotivdeki değişime hızla ayak uyduran Türkiye, Rusya için ideal tedarikçi ve partner ülke olabilir. Türkiye, otomotivde 2 milyon adetlik kapasitesiyle Avrupa’nın en önemli üretim merkezlerinden biri. Son üç yılda üç basamak birden yükselerek dünya motorlu taşıtlar liginde 14.sıraya yükseldik. AB ülkeleri içinde de beşinci büyük üretici ve Avrupa’nın ikinci büyük ticari araç üreticisi durumundayız. Yıllık yaklaşık 30 milyar dolar ihracat yapan Türk otomotiv sektörü Avrupa’daki bazı ülkelerin toplam ihracatını geride bırakıyor. Türk otomotiv ihracatı geçen seneye göre yüzde 14,4 artarak 19,2 milyar dolara çıktı ve tüm zamanların ilk 7 ay rekoruna ulaştık. Rusya’ya olan ihracatımız da aynı dönemde yüzde 57 artışla 273 milyon dolara yükseldi. 2018 yılının tamamında Rusya’ya yönelik otomotiv ihracatımızın 500 milyon dolara yaklaşmasını bekliyoruz.”