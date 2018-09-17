Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği Türk firmaları, motor parçalarından elektrik aksamlara, yedek parçalardan atölye ekipmanlarına kadar çok sayıda ve en yeni ürün grubunu sergiledi. Konuyla ilgili açıklama yapan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Fuar, bu yıl sonunda 31 milyar dolar ihracat hedefleyen Türk otomotiv sektörümüzün Almanya’ya olduğu kadar AB ve diğer ülkelere olan ihracatına ivme katacak. Türkiye, fuarın düzenlendiği yan sanayi alanında da modern ekipmanları, kalifiye iş gücü, sermaye yoğun üretimi ve satış sonrası servisi ile tüm dünya ülkeleri için en güvenilir partnerlerden biri. Türkiye otomotivde küresel bir güç, 1,7 milyon adetlik üretimi ile dünyada 14, Avrupa’da 5. büyük üretici durumundayız. AB-28 ülkeleri arasında ise Türkiye ticari araç üretiminde 2. sırada. Almanya’ya olan otomotiv ihracatımız geçen yıl 4 milyar dolardı, bu yıl sonunu hedefimiz ise 5 milyar dolar” şeklinde konuştu.