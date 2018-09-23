Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son aylarda yaşanan döviz artışları, sıfır km otomobil fiyatlarını oldukça yükseltti. Faiz oranları da çıkınca, vatandaşlar ikinci el araçlarda çözümü arıyor. Ancak burada yoğunlaşan talep “model yılı yeni olan ikinci el fiyatları”nı da tırmandırıyor. Bunun üzerine pazarda, daha eski ikinci el araçlara ilgi artmış durumda.

Eskişehir Oto Galericiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Haluk Olcay, insanların daha yüksek model alamamasının nedeninin fiyatlardaki artış olduğunu belirtti. Başkan Olcay, “Alım gücünün geriye düşmesi üzerine, 20 bin-50 bin bandındaki araçlarda yoğunluk yaşanıyor. Buna rağmen şu anda 50 bin liralık kredi kullansanız, 2 yılda 100 bin lira olarak ödüyorsunuz. Dolayısıyla bir miktar peşinatın olması avantaj sağlıyor. Aksi hâlde daha yaşlı model almak zorunda kalıyor müşteri... Bu arada kurdaki yükselişi bahane edip fiyat artışına giden fırsatçılara karşı da dikkat edilmeli. Sektörümüzün çok büyük bir kısmı kayıt dışı. Müşteriden rica ediyoruz, yetkili ikinci el satıcılardan alsınlar arabalarını, mağdur olmasınlar” dedi.

Galeri sahibi İsmail Küçükkör ise şunları söyledi: Ülkemizde araçların çoğu ithal. Dolar ve avronun artışından dolayı pahalandı. Mesela 2018 model sıfır km bir aracın şu an bayideki fiyatı 130-140 bin lirayken, bunu ikinci el olarak 65-70 bin liraya kadar temin edebilirsiniz. Faiz oranları yüksek. İnsanlar daha çok nakit almaya çalışıyor. Böyle olunca da nakit menzili, 20 bin-50 bin civarında kalıyor