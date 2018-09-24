Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Karsan’ın BMW ile elektrik motorlu araçlar için gerçekleştirdiği tedarik anlaşmasının ilk ürünü olan Jest Electric, IAA Hannover Fuarı’na adeta damga vurdu. Rakip markalarının ürünlerine karşı çevreye duyarlı yapısı, sahip olduğu ileri teknolojiler ve fiyat etiketi ile avantaj sağlayan araç, fuarın hemen sonrasında seri üretime geçiyor. ilk müşteri siparişleri ise Aralık ayında teslim etmeye başlayacak. BMW tarafından sürüş akademisi olarak da kullanılan Maisach Pisti’nde testleri gerçekleştirilen Jest Electric’in küresel anlamda özgün ve rekabetçi bir elektrikli taşıma aracı formuna kavuştuğuna dikkat çeken Karsan CEO’su Okan Baş “Jest Electric, testlerde BMW tarafından çok etkileyici bulundu ve tam not aldı. Fuarın hemen ardından seri üretime başlıyoruz. Avrupa ve ABD pazarında yaygın hale getirmek üzere stratejik ortaklıklarımızı geliştireceğiz, öncelikli hedefimiz ise Batı Avrupa pazarı olacak” ifadelerini kullandı. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden henüz seri üretime geçmeden sipariş almaya başlayan ve sene başından bu yana roadshow etkinliklerinde boy gösteren Jest Electric, 66kW-saat’lik çift batarya seçeneği ile Avrupa yollarında dolaşmaya devam edecek.



Elektrikle 170 HP

Jest Electric’de görev yapan, BMW üretimi elektrikli motor, sürekli olarak 170 HP güç ve 290 Nm tork üretirken, tek oranlı şanzımanla işbirliği yapıyor. Yine BMW tarafından geliştirilen 33 ve 66 kW-saat’lik bataryalarla tercih edilebilen Jest Electric, 165 km’ye kadar menzil sunuyor. Geleneksel alternatif akımlı şarj üniteleriyle 8 saatte, hızlı şarj istasyonlarında ise 1,2 saatte şarj olabilen araç enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde ise bataryaları yüzde 25 oranında kendi kendine şarj ediyor. Bu bataryalar için 3 yıl ya da 120 bin kilometre pil garantisi veriliyor. 26 kişiye varan yolcu kapasitesi ve yüksek manevra kabiliyeti ile ön plana çıkan araç tamamen sessiz ve karbon salınımı olmayan bir yolcuk sunuyor. 10,1 inçlik multimedya ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Karsan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız olan süspansiyon sistemiyle de konfor disiplininde binek otomobilleri aratmıyor.