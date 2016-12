Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA - Bu kapsamda kritik altyapılarda yazılım yoğun teknoloji çözümleri geliştirmeye ve böylece dışa bağımlılığı ortadan kaldırma, yerli katma değeri en üst seviyeye çıkarma amacıyla “Ecd Plus” markasıyla milli işletim sistemi geliştirildi. Yüzde yüz yerli üretimle yapılan milli yazılım Ecd Plus, 500 profesyonel web tasarım uzmanının katılımıyla gerçekleşen tanıtım toplantısında görücüye çıktı. İki yıldır üzerinde çalışılan, dünya pazarına satışa hazırlanan proje uzmanlardan tam not aldı. Tanıtım toplantısında konuşan Satış Pazarlama Ağı Eğitim Koçu ve Genel Koordinatör Dr. Şeref Menteşe “7 yaşındaki torun ile 77 yaşındaki dedeyi iki saat içerisinde kendi web sitesini tasarlayacak konuma getirebilen yerli web sitesi paneliyle, ülke genelinde seferberlik başlatıyoruz” dedi. ECD Plus kodlama bilgisi bilmeden sürükle bırak bir sistemle dinamik web siteleri ve mobil uygulamalar yapmaya yarayan bir yazılım. Yani yap-boz yapar gibi bir web sitesi veya mobil uygulama yapılabiliyor.