Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple'ın önümüzdeki 2 yıl boyunca üreteceği iPhone modelleri için OLED ekranı tercih edebileceğinden ve bu konuda da devreye Samsung'un girebileceğinden söz etmiştik.

The Korea Herald'da yer verilen resmi olmayan bilgilere göre Apple, yeni iPhone modellerinde Samsung'un kavisli OLED ekran panellerini de kullanabilir. Sanayi kaynakları, Samsung'un Apple'ın talebini karşılayacak düzeyde üretim kapasitesi olduğunu belirtiyor.

Tabii ki iPhone'ların kesinlikle kavisli ekranla geleceğine dair bir kesinlik yok. Ancak Apple, bu kez iki yerine üç tane modelle karşımıza çıkabilir.

Bunlar:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 8 Curved (kavisli ekranlı model)