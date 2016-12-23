Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Angry Birds Blast adını taşıyacak oyun, serinin önceki oyunlarından çok daha farklı olacak. iOS ve Android işletim sistemleri için hazırlanan oyununun tarzı Candy Crush Saga'ya benziyor.

Her hafta yeni bölümlerin geleceği söylenen oyun, şimdilik sadece Avustralya, Yeni Zelanda, Finlandiya ve Polonya'daki iOS kullanıcıları için oynanabilir. Angry Birds Blast; 22 Aralık'ta tüm App Store ve Google Play Store mağazalarında indirime sunulacak.

Kuşları özgürlüğüne kavuşturacağımız Angry Birds Blast'a ön kayıt yaptıran oyunculara, 36.99 TL değerinde oyun için altın verileceği de duyuruldu.