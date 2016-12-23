Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Facebook yeni özelliğiyle renkli gönderi dönemine başladı. Artık Facebook’ta gönderi yazarken arka plan rengini seçebiliyorsunuz. Sadece yazı olan gönderilere gelen özellik bir sürpriz yaptı. Daha önce tanıtılmayan özellik şu an sadece Android platformlarda kullanılabiliyor. Facebook özelliklerine özellik katarak kendini geliştirmeye devam ediyor. Gönderi paylaşmak için girdiğinizde istediğiniz yazıyı yazarken aşağıda renk seçenekleri çıkıyor. Bu renklerden herhangi birini seçerek yazılarınızın arka planlarını renklendirebilirsiniz.