Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyelerinin 6 aylık çalışma sonucunda elde ettikleri kâğıt, normalinden daha dayanıklı, baskı kalitesi daha yüksek ve daha pürüzsüz bir yüzeye sahip. Türkiye’de yıllık 16 milyar yumurta üretildiği ve 100 bin ton yumurta kabuğunun çöpe atıldığına dikkati çeken Prof. Dr. Ahmet Tutuş, bu kabukların geri dönüşümünün hem ekonomi hem de çevre açısından çok önemli olduğunu ifade etti. Tutuş “Bu çalışmayla içi çok zengin protein kaynağı olan yumurtanın dışı da o protein kadar değerli hâle geldi. Gelin yumurta kabuklarını toplayalım, bu kaynağı kâğıt endüstrisine kazandıralım” çağrısında bulundu.