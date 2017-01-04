Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2017 kapılarını ziyaretçilerine açıyor. 5 - 8 Ocak tarihleri arasında Las Vegas’ta düzenlenecek fuara bu yıl otomobil ve robot teknolojileri ile yapay zekâ uygulamaları ve akıllı ev aletlerinin damga vurması bekleniyor. Fuar öncesi basına kapılarına açan pek çok firma da yeni ürünlerini tanıttı.

Teknoloji fuarlarının en büyük müşterileri hâline gelen otomobil firmaları fuarda sürücüsüz otomobillerin yanı sıra güvenlik teknolojileri ile yapay zekâ ürünleri sergileyecek. Ford, lazer darbeleri kullanılarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını anlamaya yarayan Lidar teknolojisine sahip test araçlarıyla fuarda yerini alırken, BMW parmak izi hareketleriyle kontrol edilebilen HoloActive Touch sistemini tanıtacak. Mercedes ise üzerinde drone’ların yer aldığı elektrikli ticari aracı Vision Van modeliyle kargo taşımacılığında iddiasını ortaya koymaya hazırlanıyor. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve Google’ın sürücüsüz araç projesi Waymo’nun sürücüsüz otomobil üretimi için yaptıkları iş birliğinin ilk meyvesini de bu fuarda göreceğiz. FCA, Waymo için üzerinde çalıştığı 100 adet Chrysler Pacifica Hybrid otomobilin üretimini tamamladığını duyururken Google’ın sürücüsüz araç teknolojisini minivana entegre edilmiş hâli ilk defa görücüye çıkacak. Ayrıca Hyundai, Toyota, Nissan, Volvo ve Faraday’ın yeni sistemleri ve konsept otomobilleriyle fuarda yer alması bekleniyor.

Fuarın en ilgi çeken kategorilerinden birisi de akıllı ev eşyaları kategorisi. Bosh, Beko, Samsung, LG gibi birçok marka akıllı ev eşyalarının yanı sıra yeni telefon modellerini de fuarda teknolojiseverlerle buluşturacak. Ayrıca 3D TV teknolojisine rakip yeni sistemleri fuarda karşımıza çıkacak.

ROBOTLAR HER YERDE

Fuarın öne çıkan yenilikleri arasında yeni nesil ve ‘çok daha akıllı’ robotlar da var. Fuarda ev işlerinden bahçe temizliğine kadar birçok alanda hizmet veren robotlar ziyaretçilerini karşılayacak. Aynı şekilde otel ve restoranlarda çalışan robotlar da daha fonksiyonel hâle gelmiş şekilde yerini alacak.

TÜRK İMZALI OASİS DE CES'TE

CES 2017’de ilk defa vitrine çıkacak otomobiller arasında Türkiye’nin de imzası var. TÜBİTAK, elektrikli ve sürücüsüz Oasis’in geliştirilme aşamasında yer aldı. Gebze’deki tesislerinde yerli otomobil için çalışmalar yürüten TÜBİTAK, buna bağlı olarak sürücüsüz (otonom) sürüş, batarya hücresi, batarya modül ve paketi, elektrik motoru, merkezi kontrol ünitesi, batarya yönetim sistemi, menzil uzatıcı, aktif sürüş ve sürüş destek sistemleri geliştirilmesi için araştırmalar yapıyor.

Oasis, yüzde 100 elektrikli ve otonom sürüş özelliğine sahip. Aracın en önemli özelliklerinden biri fonksiyonel direksiyon simidi. Sürücü otomobili otonom sürüş moduna aldığında, direksiyon katlanarak klavyeye dönüşüyor. Araçta otomotiv dünyasında bir ilk olma özelliği taşıyan 5K ekran kullanılmış. Yüksek çözünürlüğe sahip ekran ilk defa bir otomobilde kullanılıyor. Akıllı sürüş asistanının bulunduğu araçtaki sensörler sayesinde aracın çevresi 360 derece kontrol edilebiliyor. Yayalar holografik yazı vasıtasıyla uyarılıyor. Oasis’nin şaşırtan bir başka özelliği de içinde ufak bir bahçe olması. Aracın ön kısmında bulunan bu bahçede çiçek yetiştirmek mümkün.

UÇAN HOPARLÖR

LG Electronics, havada asılı duran taşınabilir hoparlörü LG PJ9’u CES 2017’de görücüye çıkartacak. LG PJ9, sahip olduğu görüntüyü Levitation Station’ın içinde bulunan güçlü elektromıknatısları kullanarak sağlıyor. Bu sayede herhangi bir yüzeye temas etmeden ya da kabloya ihtiyaç duymadan müzik ve sesleri oynatabiliyor. “Bluetooth’lu Kablosuz Şarj “özelliğine sahip olan hoparlör 10 saate kadar kullanım sunuyor.

KONUŞAN ASİSTAN

Amazon Alexa iş birliği ile geliştirilen Lenovo Smart Assistant (Akıllı Asistan) kullanıcısının sesli komutlarına cevap veriyor. 360 derece ve 5 metreye kadar ses algılayabilen Akıllı Asistan internet araştırma yapıp, müzik çalıyor, yapılacakların listesini hazırlayıp takvim oluşturabiliyor. Bulut teknolojisi destekli teknoloji, Lenovo akıllı ev aletleri ve diğer üçüncü parti cihazlarla uyumlu olacak şekilde çalışıyor.

OYUNCULAR İÇİN TASARLANDI

Samsung, CES’te yeni CH711 Quantum Dot kavisli monitörünü tüketicilerin karşısına çıkaracak. 27 ve 31,5 inçlik seçenekleri bulunan monitör oyun tutkunları için tasarlandı.