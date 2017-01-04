Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, üretimi tamamlanan 19'uncu "T-129 ATAK Helikopteri''nin birliğine uğurlanması törenine iştirak etti.

"6 EYLÜL 2018'DE UÇACAK"

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

İnşallah 6 Eylül 2018 sabah saat 06.00'da Türkiye'nin kendi geliştirdiği özgün, milli helikopterini de uçurmuş olacağız. Gerekli tüm alt yapı çalışmaları sürdürülüyor. Kendi tasarladığımız uçağımızı da Cumhuriyetimizin 100. yılında uçuracağız.

Müttefik ülkelerin özellikle NATO'da uzun yıllar birlikte olduğumuz ülkelerin DEAŞ'le mücadelede kritik yer olan El Bab'a karşı destek vermemesi düşündürücü. Bizim müttefiklerimizden beklentimiz özellikle hava desteğinin mutlaka verilmesidir. DEAŞ'la hem mücadele ettiklerini söylüyorlar hem de destek vermiyorlar. Samimiyetlerinin sorgulanması gerekiyor. İncilik'in de sorgulanmasına neden oluyor. Sorunlarımızı oturarak konuşarak çözmek zorundayız. Başta Abd olmak üzere tüm koalisyon ülkelerinin gereken desteği vermesini bekliyoruz.

ATAK HELİKOPTERİNİN ÖZELLİKLERİ

Yakın hava desteği görevleri ve çok amaçlı görevler için iki tip tasarlanan ATAK helikopteri, ağır silah yükü ile zorlayıcı "sıcak hava-yüksek irtifa" görevlerini başarıyla yerine getirebiliyor. ATAK, yakın hava desteği görevleri için güdümsüz roketler (76 adet) ve 20 milimetre top ile donatılmasının yanı sıra çok amaçlı görevlere uygun biçimde en modern elektronik harp gereçleri entegre edilerek, 8 güdümlü anti-tank füzesi "mızrak", 12 güdümlü "cirit", 2 "stinger" ile görev yapabiliyor.

TSK için 50 helikopterin tedarikine yönelik başlatılan program kapsamında, milli aviyonik ve silah sistemleri ile teçhiz edilmesi sonucu ortaya çıkan ATAK helikopteri, dünyada kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olma özelliği taşıyor.

TUSAŞ tesislerinde üretimi tamamlanan ATAK helikopteri prototipi, ilk uçuşunu 17 Ağustos 2011'de gerçekleştirmişti.