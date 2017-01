Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD merkezli teknoloji devi Çin'den gelen talep üzerine New York Times'ın uygulamasına Çin'de kullanıma kapatıldı. Apple'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada kararın Çin'den gelen talep üzerine gerçekleştirildiğinin altı çizildi.



Aynı açıklamada şirketin "yerel yönetmelikleri ihlal ettikleri" gerekçesine bağlı olarak, İngilizce ve Çince olarak haber yapan uygulaması kaldırılmak zorunda kalındı.



Apple adına basına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fred Sainz, kararı uygulamak zorunda olduklarının altını çizdi ve "Bu durum değiştiğinde App Store, New York Times uygulamasının Çin’de yeniden kullanıma açılacak” dedi.



2012'DE ERİŞİME ENGELLENMİŞTİ

New York Times 2012'den beri Çin'de engellenen sitelerin arasındaki yerini koruyor. Apple'ın bu kararı ile New York Times haberlerinin ülkedeki yayını tamamen susmuş oldu.