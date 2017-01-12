Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eurowings, Inmarsat'ın uydu tabanlı iletişim sistemi, GX for Avaition’ı kullanan ilk düşük maliyetli havayolu şirketi oldu. Bu sistem, tek bir sağlayıcıdan gelen, güvenilir ve kesintisiz küresel erişim sunan dünyanın tek bağlantı çözümüdür. Bu hizmetle yolcular, internette sörf yapabilir, video paylaşabilir, sosyal medya hesaplarını kullanabilir ve yüksek bağlantı gücüne sahip bu platform ile daha pek çok şey yapabilirler. Ayrıca, Lufthansa Grubu çatısı altında operasyonlarını yürüten Eurowings, Ağustos 2016 itibariyle tüm Airbus filosunda hizmete sunmaya başladığı Wings Eğlence Sistemi’ni misafirleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Inmarsat ile Lufthansa Grubu arasında stratejik işbirliğine dayanan bu anlaşma önümüzdeki on yılı kapsıyor. Bu sistem, Eurowings uçaklarına ek olarak, Lufthansa’nın 180'den fazla uçağı kapsayan kıtalararası filosuna ve Avusturya Havayolları’nın A320 ailesinden oluşan 30'dan fazla uçağına entegre edilecek.

Grup iştirakleri Lufthansa Systems ve Lufthansa Technik de uygulamanın hayata geçirilmesine katkı sağlıyor. Lufthansa Systems, kabin içi internet bağlantısı için gerekli teknik altyapıyı sağlarken, Lufthansa Technik, tüm sistem ve bileşenlerin kurulumundan ve gerekli havacılık ve izin çalışmalarından sorumlu.

Eurowings Genel Müdürü Oliver Wagner, “Eurowings, her zaman endüstrideki teknoloji liderlerinden biri olmuştur. Misafirlere geniş bantlı internet erişimini kapsayan kabin içi eğlence hizmetini sunan ilk düşük maliyetli havayoluyuz. İnternet erişimini kapsayan bu işbirliğini Inmarsat ile gerçekleştirmek çok doğru bir ilerlemedir. Şirket, teknik anlamda en yenilikçi ve en güçlü çözümleri sunmaktadır. Misafirlerimiz çok yakında hızlı internet erişiminden yararlanabilecekler” dedi.

Inmarsat Aviation Başkanı Leo Mondale, “Bu anlaşma ile Inmarsat için harika geçen bir yılı sonlandırdık. Lufthansa Grubu’ndan yeni müşterimiz Eurowings ile çalışacak olmaktan ve Eurowings’in düşük maliyetli havayolu segmentinde GX Aviation’ın ilk kullanıcısı olmasından dolayı heyecan duyuyoruz” dedi.