Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyaya 6 saniyelik kısa video anlayışını sevdiren uygulama Vine'ın şalteri indiriliyor. Çıktığı zaman büyük yankı uyandıran ve milyonlarca videoya ev sahipliği yapan Vine'ın kapanacağı bir süre önce zaten açıklanmıştı. Bu kez tam tarih belli oldu.

17 OCAK'TA TAMAMEN KAPANACAK

Twitter'ın sahibi olduğu Vine'ın 17 Ocak tarihinde tamamen kapanacağı açıklandı. Twitter'ın içerik üreten popüler Vine fenomenlerine maaş ödemeyi kabul etmemesi sonrası kullanıcılarını kaybetmeye başlayan Vine, 2016 sonunda yenilgiyi kabul edip yeni videolara sistemi kapatmıştı. Sadece eski videoların izlenebildiği Vine uygulaması şimdi tamamen kapanmak üzere hazırlık yapıyor. Kasım 2015 itibariyle Vine'ın 200 milyon aktif kullanıcısı bulunuyordu.

VİNE, KAMERA UYGULAMASI OLARAK DEVAM EDECEK

17 Ocak'tan itibaren artık Vine uygulaması üzerinden videolara erişmek mümkün olmayacak. Ancak Vine'ın web sitesi erişilir olmaya devam edecek. Eski videoları izlemek isteyenler web sayfasını kullanabilecek. Ayrıca kullanıcılar kapanış tarihine kadar eski videolarını indirme imkanına sahip olacak. Vine'ın hayatına bir kamera uygulaması olarak devam edeceği ve uygulamayı kullananların Twitter'a doğrudan video göndermek gibi pratik seçeneklere sahip olacaklar.