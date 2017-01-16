Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Microsoft'un İngiltere mağazasındaki tüm Windows 10 Mobile cihazlarının tükendiğini geçen ay öğrenmiştik. Şimdi ise firmanın ABD mağazasında kilitsiz tüm modellerin tükendiği ortaya çıktı.

ABD'de Microsoft Store'da Windows Phone 8.1 veya Windows 10 Mobile kullanan hiçbir telefonun artık satılmaması, Lumia'nın yolun sonuna ulaştığını gösteriyor olabilir. Bunun yaşanacağına dair ilk işareti Şubat ayında satışa sunulan Lumia 650 ile almıştık. Bu telefonun Microsoft'un son Lumia telefonu olacağı söylenmişti. Microsoft, Ağustos ayında ABD web sayfasında Windows'lu telefonlarla ilgili tüm referansları kaldırdı ve "Windows Phone" öğesini bir açılır menünün altına taşıdı.

Microsoft'un telefonları ömrünü doldururken, firmanın mobilde bir sonraki adımının ne olacağı merakla bekleniyor. Çok konuşulan "Surface Phone"un Windows 10'un tam sürümüyle gelebileceği, 32-bit x86 masaüstü uygulamalarını emülasyon yoluyla çalıştırabileceği söyleniyor. Ancak bu telefonların 2017'nin sonundan önce gelmesi beklenmiyor.