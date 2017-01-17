Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

Geçtiğimiz yıl şubat ayında Turkcell Finansman AŞ ile tüketici finansman sektörüne hızlı bir giriş yapan Turkcell, 2016 yılı içerisinde 1,7 milyondan fazla müşteriye ulaşarak yaklaşık 2,8 milyar TL finansman desteği sağladı. Turkcell Finansman, 2016’nın ilk 9 ayında tüketici finansman sektöründe verilen toplan kredi adedinin yüzde 85’ini tek başına karşılarken, bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında sektörün kredi tutarı büyümesinin yüzde 89’unu tek başına gerçekleştirdi. Müşterilerin teknolojik ihtiyaçlarını karşılamak için Financell çözümlerinden yararlandığını kaydeden Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan “Amacımız müşterilerimizin tüm teknolojik ihtiyaçlarına finansman sağlamak, bir süre sonra teknolojiyle ilgili her ürüne ve her müşterinin ihtiyacına yönelik finansal hizmetler sunacağız. Bu doğrultuda yılbaşından itibaren de Turkcell ön ödemeli olarak adlandırılan faturasız hat sahipleri Financell kredilerinden yararlanabilmeye başladı. Faturasız hat sahipleri de artık Turkcell satış noktalarından teknolojik ihtiyaçları için kredi kullanabiliyorlar. Ayrıca bu yıl içerisinde Financell’in imza atacağı pek çok yeni iş birliği de hayata geçecek” dedi.

4.5G İTİCİ GÜÇ OLDU

Turkcell uygulamalarına olan talebin gün geçtikçe arttığını ve 2015 yılında toplam 22 milyon olan indirilme sayısının 2016 yılında 28 milyonu aştığını belirten Erkan, şunları söyledi: “2016 yılı sonu itibarıyla son 2 yılda indirilen uygulama sayısı 50 milyonu aşmış durumda. 2017 hedefimiz ise 100 milyona ulaşmak. Bu artışta 4.5G önemli bir itici güç oldu. Yüksek hızlı kesintisiz mobil internet, bekleme sürelerini kısaltarak ürün ve servislerin daha verimli kullanılmasına imkân tanıyor. Bu da Turkcell’in popüler uygulamalarının, 4.5G’ye geçenler tarafından daha fazla tercih edilmesini sağlıyor.”

Türkiye’de 3 bin noktada

Turkcell müşterilerinin telekom sektöründeki cihaz, donanım gibi ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak üzere kurulan Financell, Türkiye çapında 3 bini aşkın noktada hizmet veriyor.

Turkcell çalışanlarına Financell eğitimi

Turkcell Akademi, Turkcell Finansman AŞ müşterilerinin hizmet aldığı 81 ildeki tüm Turkcell mağaza çalışanlarına özel sertifikasyon programı başlattı. Türkiye çapında 5 bin çalışan özel eğitimlere tabi tutuldu. Programla daha yetkin ve daha donanımlı bireyler yetiştirmek hedeflenirken bayi çalışanlarının kariyer ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecekleri hem online hem de sınıf içi eğitimler düzenlendi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan Mardin mağaza çalışanı Songül Savcı, ödülünü Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan’ın elinden aldı.