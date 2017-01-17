Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardışık rakam ve harflerden oluşan kolay tespit edilebilir parolalar, hackerların ekmeğine yağ sürüyor.

Web sitelerinin ve kullanıcılarının artışı, beraberinde yeni üyelikler getiriyor. Dünya çapında milyarlarca internet kullanıcısının dijital ortamda çok sayıda hesabı ve haliyle şifresi bulunuyor. Bu şifreler kimi zaman basit bir forum üyeliği için, kimi zaman da banka hesabı için kullanılıyor.

2016 yılının hackerlar için verimli geçtiğini söylemek mümkün. Zira henüz geride bıraktığımız yıl içinde çok sayıda hesap şifresinin ele geçirildiğini ve Bitcoin karşılığında satışa sunulduğunu öğrendik. Bunun en belirgin örneği şüphesiz milyonlarca Yahoo kullanıcı hesabının hacklenmesi ve olayın Yahoo tarafından kabul edilmesi oldu.

Dijital ortamda kullandığımız şifrelerin, art niyetli insanların eline geçmemesi için kolay tespit edilebilir olmaması gerekiyor. Hatta mümkünse büyük-küçük karakter ve noktalama işaretleri de kullanmak güvenlik seviyesini arttırıyor. Eğer şifreyi ben oluşturamam, oluştursam bile unuturum diyorsanız bu alanda uzman isimlerden faydalanabilirsiniz.

Örneğin Keeper Security bu isimlerden bir tanesi… Popüler parola yönetimi ve dijital kasa yazılımı olan Keeper Security, her yıl geleneksel olarak en çok kullanılan parolaları açıklıyor.

Güvenlik ekibi 2016 yılına dair en çok kullanılan 20 parolayı açıkladı:

1-123456

2-123456789

3-Qwerty

4-12345678

5-111111

6-1234567890

7-1234567

8-password

9-123123

10- 987654321

11- Qwertyuiop

12- Mynoob

13- 123321

14- 666666

15- 18atckd2w

16- 7777777

17- 1q2w3e4r

18- 654321

19- 555555

20- 3rjs1la7qe



Keeper Security'nin yaptığı açıklamaya göre 2016 yılında oluşturulan rastgele seçilen 10 milyon parolanın yüzde 50'sinden fazlasının bu şekilde olduğu ifade edildi. Gördüğümüz üzere parolalar ekseriyetle ardışık rakam ve harflerden oluşuyor. Bu da haliyle hackerların ekmeğine yağ sürüyor. Bu nedenle gerçek anlamda koruma sağlamak için daha karışık ve tespit edilmesi zor karakterler kullanmak gerekiyor.