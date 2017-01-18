Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere, Avrupa Birliği'nden çıkmak istediğini duyurmuş ve Brexit adı altında olaylar patlak vermişti. Brexit, bu sefer teknoloji sektörüne yansıdı. Apple, Brexit olayından dolayı UK App Store'unda fiyatları arttırma kararı aldı. 20 puanlık bu artış, uygulama fiyatlarını ciddi ölçüde etkiliyor.

UK App Store'unda minimum uygulama ve oyun yayınlama fiyatı 79 peni idi. Geliştiricilere gönderilen son mailde minimum fiyat olarak 99 peniye izin verileceği yazıyor. 20 puanlık bu artış uygulamanın fiyatı arttıkça artış gösteriyor. Örneğin; 7.99 sterlin fiyatına sahip uygulamanın fiyatı artık 9.99 sterlin olacak.

Apple, burada UK fiyatları ile US fiyatlarını eşitlemek istiyor. Bir uygulama Amerika'da 9.99 dolar ise İngiltere'de de 9.99 sterlin olacak. Kur farkından dolayı bunun nasıl olacağı merak konusu.

Açıklamalara göre; bugün içerisinde Türkiye App Store'unda da fiyatlar artacak. Ancak henüz yeni fiyatların ne olacağı bilinmiyor.