Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Allianz Teknoloji Merkezi (AZT) tarafından Almanya, Avusturya ve İsviçre’de yapılan ’yol güvenliği araştırması’ sayısı artan trafik kazalarıyla araçlarda kullanılan bilgi, iletişim ve eğlence teknolojileri arasındaki ilişkiyi inceledi. Institute for Applied Psychology ve Makam Market Research işbirliğiyle, bin 600 şoförle görüşülerek yapılan araştırmada, sürücülerin trafikteyken teknik cihazlara odaklanmaları nedeniyle kaza riskinin önemli ölçüde arttığı kanıtlandı. Son üç yılda kaza yapan sürücülerin yüzde 60’ının, kaza sırasında cep telefonlarını kullandıkları tespit edildi. Kaza yapmayan sürücülerde ise cep telefonu kullanma oranının yüzde 37 olduğu açıklandı.

Araştırmayı yorumlayan Allianz Türkiye Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Tolga Gürkan, "Rapor her 10 ölümlü kazadan birinin, sürüşle ilgili olmayan aktivitelerden kaynaklandığını gösteriyor. Almanya’da geçtiğimiz yıl yaklaşık 3 bin 500 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Araştırmaya göre bu ölümlerin 256’sında, taraflardan birinin alkolün etkisinde olması başlıca sebep. Ancak, yaklaşık 350 kişinin ise dikkat dağınıklığı nedeniyle meydana gelen kazalarda hayatını kaybettiği görülüyor. Geçmişte, alkolün etkisinde araç kullanmak hafif bir suç olarak kabul edilmekteydi. Bu durum artık günümüzde Türkiye dahil pek çok ülkede kabul görmüyor. Araç kullanırken cep telefonu kullanılmasına karşın da, tüm dünyada bu tutumun geliştirilmesi gerekiyor. Bu çalışma, sürüş sırasında cep telefonu kullanmanın ölümlere yol açtığını ortaya koyuyor. Yarıyıl tatili öncesi, özellikle de uzun yola gidecek sürücülerimize, yolculuk sırasında dikkat dağıtacak tüm teknolojik cihazlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

SÜRÜCÜLERİN YARISI ARABA KULLANIRKEN TELEFON KULLANIYOR

Yapılan çalışmaya göre, sürücülerin yüzde 46’sı, yani yaklaşık her iki sürücüden biri cep telefonu kullanmama kuralını ihlal ediyor. Sürücülerin yüzde 74’ü ise araca entegre teknik cihazların dikkatlerini dağıttığını belirtiyor. Sürücülerin yüzde 39’u navigasyon sistemini, yüzde 58’i ise ön paneldeki menü aracılığıyla radyo sistemini kullanıyor. Sürücülerin yüzde 15’i trafikteyken SMS yazıyor ve yüzde 24’ü akıllı telefonlarını kullanarak mesajlarını okuyor. 24 yaş altı katılımcılar arasında bu oranın çok daha yüksek olduğu görülüyor. Bu yaş grubundaki katılımcıların yüzde 23’ü araba kullanırken mesaj yazıyor ve yüzde 27’si mesajlarını okuyor. Tüm yaş gruplarındaki katılımcıların yüzde 29’u ise kimin kendilerine mesaj veya çağrı gönderdiğini görmek için cep telefonlarını kontrol ettiğini belirtiyor.

KAZALARI AZALTMAK İÇİN YAPILAMASI GEREKENLER

Araştırma, sürücülerin yüzde 52’sinin dikkatinin yolcuların yaptığı telefon konuşmaları nedeniyle dağıldığını da ortaya koyuyor. Bir süredir resmi kaza istatistiklerinde sürücünün dikkat dağınıklığının kaza sebeplerine dahil edilmesi ve Alman Yol Trafik Kanunlarının iletişim teknolojilerindeki bu son gelişmeleri yansıtacak şekilde düzenlenmesi için çağrı yapıyor. Araştırma sonucunda kazaları azaltmak için yapılaması gerekenler şöyle sıralandı:

Navigasyon sistemine varış noktasını girmek ya da ön panelden internete erişmek gibi güvenlik üzerinde kritik bir etkisi olan ancak sürüşle ilgili olmayan işlevler, araba seyir halindeyken sürücü tarafından kullanılamayacak şekilde devre dışı bırakılmalı.

Farklı taşıt türlerindeki mobil ve entegre aygıtlar ile uygulamaların ergonomik tasarımı birbirine uyumlu hâle getirilmeli ve basitleştirilmeli.

Acil durum fren destek sistemleri tüm yeni araçlara entegre edilmeli. AZT’nin araştırması; tüm taşıtlar uygun şekilde donatıldığında, önden çarpışmalı kazaların üçte birinden fazlasının önlenebilir ve etkilerinin azaltılabilir olduğunu gösteriyor.