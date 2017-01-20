Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tabii internet olmadan arama yapmak kulağa biraz ilginç geliyor olabilir. Zira internet bağlantısı olmadan Google sunucularına bağlanıp verilere ulaşmak mümkün değil. Zaten uygulama da bunu vadetmiyor. Bilindiği üzere normalde internet bağlantısı olmadığında arama yapılmak istendiğinde hata mesajıyla karşılaşılıyor. Bu da internetin gelip gelmediğini anlamak için devamlı denemeler yapmayı gerektiriyor ve belki de aratılmak istenen kelime unutulup gidiyor. Yeni güncelleme ile arama yapıldığında eğer internet bağlantısı yoksa bunun bilgisi veriliyor ve internet geldiği anda arama yapılarak kullanıcıya bildirim gönderiliyor. Facebook gibi sosyal ağlarda çevrimdışı paylaşım olarak karşımıza çıkan bu özelliğin Google için de oldukça kullanışlı olacağını söyleyebiliriz. Google’ın mobil uygulamasını kullanıyorsanız artık bu özelliğin de tadını çıkarabilirsiniz.