Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir Türkiye fiyatlarında oynama yapmayan Apple'ın dövizdeki artış sonucu bu alanda bir adım attı. Apple, iPhone'un da içinde olduğu ürünlerinin Türkiye fiyatlarını artırdı. Apple iPhone 7 ve 7 Plus ürünlerin, 2 Ekim'de satışa çıkardığında dolar kuru 2.99 TL düzeyindeydi. iPhone modellerinin Türkiye'deki yeni fiyatları şöyle oldu:

iPhone 7 32 GB eski fiyatı: 3 bin 249 TL

Zam sonrası fiyatı: 3 bin 799 TL

iPhone 7 128 GB eski fiyatı: 3 bin 649 TL

Zam sonrası fiyatı: 4 bin 299TL

iPhone 7 256 GB eski fiyatı:4 bin 49 TL

Zam sonrası fiyatı: 4 bin 799 TL

iPhone 7 Plus 32 GB eski fiyatı: 3 bin 799 TL

Zam sonrası fiyatı: 4 449 TL

iPhone 6S 2 bin 749 TL'den başlayan fiyat ile satılıyordu.

Zam sonrası 3 bin 199TL'den başlayan fiyatlar ile satılacak.

iPhone 6S Plus 3 bin 149 TL'den başlayan fiyat ile satılıyordu.

Zam sonrası 3 bin 699 TL'den başlayan fiyat ile satılıyor.