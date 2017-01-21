Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak girdiği yarışta Clinton'ı geride bırakarak ABD'nin yeni başkanı seçilen Trump, bugün yemin ederek 4 yıllık görevine başladı. Trump'ın görevine başlaması teknoloji dünyasını da yakından ilgilendiriyor. Zira ABD'nin çiçeği burnunda başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevine start vermeden önce güvenlik nedeniyle Android telefonunu kullanmayı bıraktı. ABD basınında yer alan haberlere bakılırsa Trump görev süresi boyunca iPhone kullanacak. Başkan seçildikten sonra telefonunu değiştiren ilk lider Trump değil. 8 yıllık başkanlığı bugün sonra eren Obama da 2009 yılında Başkan seçildiğinde Blackberry marka akıllı telefon kullanıyordu. Obama zaman içinde benzer sebeplerden dolayı Blackberry'sine veda etmek zorunda kalmıştı.