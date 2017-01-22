Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, 20 Ocak itibariyle başkanlık görevini Obama'dan devralarak, Beyaz Saray'da görevine başladı. Tabi, Trump'ın göreve başlaması ile birlikte, bazı değişiklikler meydana geldi.

Obama'nın başkanlık süresince kullanmakta olduğu @Potus kullanıcı adlı Twitter hesabının yeni sahibi, Donald Trump oldu.

Trump, kişisel Twitter hesabını kullanmaya devam edecek!

ABD'nin 44. başkanı olan Barrack Obama, başkanlık süresince kullanmakta olduğu @Potus kullanıcı adını yeni başkan Trump'a devrederken, kendi hesabını @Potus44 kullanıcı adına taşıdı.



Ayrıca, Trump'ın kişisel Twitter hesabını kullanmaya devam edeceği belirtilirken, gün içerisinde arka plan görselinin üç defa değiştirilmesi oldukça dikkat çekti.



Trump'ın başkanlık süresince kullanacağı @Potus Twitter hesabında arka plan görseli için ilk olarak, 2009 yılında Obama'nın Beyaz Saray'da yaptığı açılış konuşması sırasında çekilen bir fotoğraf kullanıldı.



Oldukça dikkat çeken bu fotoğrafın ardından ABD bayrağının kullanıldığı bir görsele geçiş yapılırken, 3. ve şu an için son arka plan görseli olarak Trump'ın pencereden dışarıya baktığı bir fotoğraf kullanılıyor.