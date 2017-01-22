Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı köylere de 4.5G götürülmesi için düğmeye bastı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, nüfusu 500’den az olan ve mobil haberleşme altyapısı bulunmayan 3 bin 300 yerleşim yerinde 500 bine yakın vatandaşa 4.5G hizmetinin götürülmesi amacıyla ihaleye çıkılacağını söyledi. Şubatta ilana çıkılacak ihaleyle söz konusu yerleşim yerlerinde 3 yıl içinde internet hizmetine kavuşacağı müjdesini veren Arslan, “Yaşamın olduğu her yere 4.5G’yi götüreceğiz. Böylece birçok alandaki hizmete hızlı bir şekilde erişim sağlanarak istihdam artırılacak, sayısal uçurum azaltılacak, bilgi toplumuna geçiş hızlanacak” dedi. İhale kapsamında ayrıca yerli baz istasyonu kullanımına destek vermeyi hedeflediklerini dile getiren Arslan vatandaşlardan GSM hizmetinin yanı sıra genişbant internet hizmeti taleplerinin karşılanması için de çalışma yapıldığını kaydetti.

Yüzyılın son çeyreğinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin büyük bir ivme kazanması nedeniyle tüm dünyada genişbant iletişime olan ihtiyacın arttığını vurgulayan Arslan, şöyle devam etti: Dünyadaki bu gelişmeye paralel olarak ülkemizde de sabit ve mobil genişbant erişime olan ihtiyaç üst düzeye çıkmıştır. Bu konuda yapılan çalışmalarla 4.5G teknolojisi ülkemize getirilmiş ve vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Bu bağlamda kırsal alanda da genişbant internetin yaygınlaştırılması Bakanlığımızın hedeflerinden biri hâline gelmiştir. Ayrıca ekonomideki verimlilik düzeyinin ve rekabet gücünün artırılabilmesi için kamu hizmetlerinin internet ortamında etkin ve etkili sunulabilmesi, işletmelerin, vatandaşların ve kurumların bu hizmetlere elektronik ortamda hızlı bir şekilde ulaşması gerekmektedir. e-Devlet uygulamalarının gün geçtikçe vatandaşlarımızın günlük hayatının bir parçası hâline gelmesiyle ortaya çıkan internet ihtiyacı da artmaktadır.