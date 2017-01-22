Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

E-ticaret konusunda Türkiye’de alınacak daha çok mesafe bulunduğun ifade eden Bozgeyik, PTT’nin e-ticaret konusundaki hedeflerinin çok büyük olduğunu söyledi. Bozgeyik, “Gelişmiş ülkelerde ticaretin yüzde 10-15 kadarı e-ticaret üzerinden yapılırken, ülkemizde henüz yüzde bir buçuklarda. Avrupa ülkelerinde bu oran yüzde 8-9’larda. Dolayısıyla burada büyük bir pazar boşluğu var. Bu pazar boşluğunda en önemli aktör ‘ePttAVM.com’ internet alışveriş sitesiyle PTT olacak. Çünkü bütün yatırımlarımızı ve bütün hamlelerimizi buna göre yapıyoruz. Bu aynı zamanda PTT olarak özel sektörün önünü açtığımız anlamına geliyor. Dünya Posta Birliğinin başkanlığını da yürüten kuruluşumuz, bu anlamda da ülkemizin aldığı payı büyüterek özel sektörümüzü güçlendirip ileriye gitmesinin yolunu açacak” dedi. Türkiye’deki e-ticaret alanında faaliyet yürüten şirketlerle rekabetten öte birbirlerini destekleyerek daha da büyüyeceklerini dile getiren Bozgeyik, önemli olanın Türkiye’nin bir dünya markasının olması ve ülkenin bu alanda aldığı payın büyütülmesi olduğunu sözlerine ekledi.