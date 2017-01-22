Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmud ve Massud Hassani, Afganistan’ın başkenti Kabil yakınlarındaki Kasaba bölgesinde, mayınların korkutucu yüzünü görerek büyüdü. Patlamalar sebebiyle ölenlerin hatıraları, onları mayınlara karşı hayat kurtaracak bir buluş yapmaya itti. İki kardeş, mülteci olarak gittikleri Hollanda’da, dünyayı mayınlardan temizleyecek buluşlara imza attı. Hassani kardeşler, beraberindeki ekiple 2012 yılında “mayın patlaması” anlamına gelen ortalama bir insan boyunda ve ağırlığındaki “Mine Kafon” isimli aracı üretti. Büyük benekli bir topu andıran Mine Kafon, rüzgâr gücünün etkisiyle hareket edip düz arazilerde üzerinden geçerken ağırlığıyla tetiklediği mayınları patlatarak etkisiz hâle getiriyor. Ekip, bunun ardından drone teknolojisini kullanarak, “Mine Kafon Drone”u da ortaya çıkardı. Bu araçla, daha zor arazilerdeki mayınların havadan etkisiz hâle getirilmesi amaçlanıyor. 60’dan fazla ülkede yaklaşık 100 milyon mayının bulunduğunu belirten Mahmud Hassani, “Şu anki teknolojiyle bu mayınları temizlemek 100 yılı bulur” dedi.