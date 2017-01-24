Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsung Galaxy S7’nin Türkiye kullanıcılarını sevindirecek haber nihayet geldi. Samsung Galaxy S7 için Android 7.0Nougat güncellemesi Türkiye kullanıcıları için yayınlanmaya başladı. Güncelleme, Galaxy S7 modellerine 20'den fazla yeni özellik ve yenilenmiş tasarım getiriyor.

Aynı güncelleme Galaxy S7 Edge kullanıcıları için de geçerli. Güncelleme aşama aşama dağıtılacağı için, eğer size henüz gelmesiyse endişe etmeyin. Muhtemelen en kısa sürede Android 7.0 Nougat güncellemesi Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge kullanıcıların tümüne gelecektir.