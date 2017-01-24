Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KİŞİSEL bilgilerini vermemesi gerektiğini bilsin

Çocuklarınıza internette ve sosyal ağlarda hiçbir zaman telefon numarası, ev adresi ya da parolalar gibi özel ve kişisel bilgileri paylaşmamaları gerektiğini anlatın ve riskler konusunda uyarın.

PAYLAŞIM YAPARKEN İKİ DEFA DÜŞÜNÜN

Bir fotoğrafı sildiğinizde hatta tüm hesabınızı kapattığınızda bütün verilerinizin otomatik olarak sildiğinizi zannetmeyin. Resimler veya kişisel bilgiler çoktan başka birinin bilgisayarına kaydedilmiş olabilir. Çocuklar ve aileleri, hangi resim ve bilgilerin internete koyulacağını iki defa düşünmelidirler.

GÖZÜNÜZ çocuğun ÜSTÜNDE OLSUN

Sizin gözetiminizde olabileceği saatlerde internete girmesine izin verin. Eğer sosyal medya sitelerini kullanmaya başladıysa çocuğunuzu sahipsiz bırakmayın. Hangi sosyal medya sitelerini kullandığını bilin. Ebeveyn olarak bu sitelerde çocuğunuzun arkadaşı ve takipçisi olarak kendinizi ekleyin. Bu sayede çocuklarınızın kiminle arkadaş olduğunu,

neler paylaştığını yakından takip

edebiliyor olacaksınız.

GEÇMİŞİNİ İNCELEYİN

Geçmiş silinmiş ise çocuğunuzla bir konuşma yapma vakti gelmiş demektir.

TELEFONLARIN DA BİRER BİLGİSAYAR OLDUĞUNU UNUTMAYIN

Çocuklarınıza aldığınız ya da kullanması için verdiğiniz cep telefonlarında sadece oyun oynanmadığını göz önüne alın. Bilgisayarlar ya da mobil cihazlar için aldığınız tedbirleri akıllı telefonlar için de almayı ihmal etmeyin.

GÜNCEL YAZILIM KULLANIN

Global ölçekte her gün milyonlarca virüs, truva atı, solucan ve oltalama yazılımı sanal alemde dolaşarak önce bilgilerinize oradan da finansal kaynaklarınıza ulaşmaya çalışıyor. Profesyonel dijital önlem almadan bunlarla başa çıkmak artık mümkün değil.

AİLE PAKETLERİni TERCİH EDİN

Ebeveyn kontrolü yazılımları kullanın. Pek çok güvenlik yazılımı firması özelliklerine göre ücretli ya da ücretsiz olarak indirilebilen aile koruma, filtreleme ya da ebeveyn kontrolü yazılımları sunuyor. Bu tür yazılımlarla aileler, çocuğun yaşına göre belirlenebilen koruma filtreleri kullanabiliyor. Ve pek çok değişik kategorideki web sitelerine erişimi engelleyebiliyor.

KAMERADAN SIZABİLİRLER

Kameranın üzerine bant yapıştırmaya gerek yok. Bilgisayardaki kameraya erişmek isteyen uygulamaları denetleyen ve kontrol dışı çabaları engelleyen yazılımlar kullanabilirsiniz.