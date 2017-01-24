Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMUR

Etkinlikte konuşan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, internete bağlı milyarlarca cihazla birlikte siber saldırıların maliyetinin de devasa boyutlara ulaştığına dikkat çekti. Akça, güvenliğin sağlanabilmesi için ciddi çalışmalar yapan, trilyon harcayan ülkeler bulunduğunu hatırlatarak “Türkiye’de hızlı şekilde bu çalışmalara başlandı. Siber saldırı dünyanın en önemli problemlerinden biri hâline geldi. Türkiye de bunları yaşıyor, dünya da yaşıyor. Sanırım eylül ayında ABD’de 5-6 saatlik bir siber saldırının ABD ekonomisine maliyeti 5-6 milyar dolar diyorlar. Yani 1 saatlik bir siber saldırının maliyeti 1 milyar dolar. Bunlar korkunç rakamlar. Bunlarla mücadele etmek de kolay değil elbette ama iyiler hep galip gelecektir. İyi olmak için çalışmak, gayret etmek lazım” değerlendirmesinde bulundu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan da internet hızının artmasıyla beraber aynı oranda siber tehditlerle karşılaşılmasının mümkün olduğunu belirterek “Siber savaşlar artık dünyanın her tarafında konvansiyonel silahların da, konvansiyonel savaşların da önüne geçmiş durumda” diye konuştu