Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ASELSAN’ın yeni nesil mobil haberleşme tekn ASELSAN tarafından geliştirilen 4.5G şebekesinde kullanılacak ilk yerli baz istasyonu anteninin kullanımı için Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ortak imza attı. ASELSAN tarafından tasarlanıp, ilk prototipleri üretilen yerli baz istasyonu anteninin laboratuvar testleri tamamlandı. Bu konuda ASELSAN tarafından özgün ve patentli olarak geliştirilen anten, faz dizili ve çok giriş çıkışlı olup aynı anda 2G, 3G, 4G ve 4.5G teknolojilerinde yayın yapabileceği kaydedildi.