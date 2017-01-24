Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada 3D yazıcı ile üretilen ilk otomobil bu hafta başında açık arttırmaya çıkarıldı. 3D aracın arkasındaki ismin ilham kaynağı, oldukça farklı bir tasarımla yeniden yorumlanan bir 1971 Ford Torino’ydu. Çalışır durumda olmayan araca talip olan bir kişi, 5 bin 500 dolar vererek otomobili aldı. Alışılmadık otomobil, Güzel Sanatlar Akademisi’ne katılarak Amerika’ya taşınan bir Rumen sanatçısı Ioan Florea’nın eseri olduğu açıklanırken, Florea, deneysel amaçlarla geliştirilen ve işlevsellik taşımayan sanat objeleri geliştirmek için endüstriyel boyutta bir 3D yazıcı kullandı.

Florea’ya göre otomobilin gövdesi ’sıvı metal ve nano ve ultra hafif materyallerin birleşimi’ şeklinde olurken, bununla birlikte, ışığı yansıtmak ve organik ve geometrik şekiller arasında otomobilin dengesini sağlamak için 3D baskılı kalıplarda ilave teknoloji kullandığını da ifade ediliyor. Florea, 2013’te meydana getirdiği eserinin, ikinci sanayi devrimi (Henry Ford’un montaj hattını tanıttığı zamanlar) ve 3D teknolojisi ile gelen üçüncü sanayi devrimi arasındaki geçiş sürecini sembolize ettiğini belirtti.