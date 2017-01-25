Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak son sözü henüz söylememiş olan Çin hükümeti nihayet internet kullanıcılarının korktuğu adımları attı. Bu haftadan itibaren, Çin'de VPN kullanımı artık yasak. Artık Çin hükümetinin onayı olmadan VPN kullanımı ve internete özel kablolu bağlantılar yoluyla erişim mümkün olmayacak.



Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı tarafından ilan edilen yeni yönetmelik ve kurallara göre VPN'lerin kullanımı Mart 2018'den itibaren yasaklanacak ve internet bağlantısının 'sağlıklı' olmasını sağlamak için kullanım suç sayılacak.



Daha önce, Çin hükümeti VPN'lere yönelik bazı adımlar attı; bu konudaki en büyük yasak, Mart 2016'da Pekin Ulusal Halk Kongresi döneminde geldi ve birçok VPN programı kullanım dışı kaldı.



Çin hükümetinin VPN kullanıcılarını nasıl tanımlayacağı ve cezalandırdığı belli değil. Komik olan şey, Çin'in liderinin Xi Jinping'in geçtiğimiz günlerde İsviçre'deki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada:



"Tüm ülkelere küresel bir bağ oluşturmak için çabalarımızı iki katına çıkarmalı ve birbirimize ortak bir hedef bulmamıza yardımcı olmalı, tutucu bir rejim kendini karanlık bir odada kapatmak gibidir." açıklamasında bulunmuştu.

