Instagram'a canlı yayın özelliği geldi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Instagram'ın test ettiği canlı yayın yapma özelliği artık Türkiye'deki kullanıcılar da dahil olmak üzere herkesin kullanımına sunuldu. Yapılan canlı yayınlar Instagram Hikayeler'de gözüküyor.

PERİSCOPE'A RAKİP



Twitter’ın canlı yayın platformu Periscope‘a rakip olarak sunulan canlı yayın özelliği Normal, Boomerang ve Eller Serbest seçeneklerinin yanında bulunuyor. Canlı Yayın seçeneğine tıklayınca video kayıt yapar gibi canlı yayın yapabiliyor ve bu esnada size gelen yorumları da görebiliyorsunuz.

24 SAAT KALICI



Kullanıcıların dilediği anda canlı yayını başlatabildiği yeni özellik Instagram Hikayeler’in bir parçası olduğu için yapılan yayın uzun bir süre değil sadece 24 saat kalıcı oluyor. Aynı zamanda Instagram profili açık olanların canlı yayınlarına Keşfet kısmından da ulaşılabiliyor.