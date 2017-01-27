Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple'ın çok konuşulan kablosuz kulaklığı olan AirPods'un olası kaybolma durumunda büyük sıkıntı yaşayabilecek olan Apple kullanıcıları için "Telefonumu Bul" uygulamasına "AirPods'umu Bul" özelliği eklendi.

AirPods, kullanılmadığı zaman güvende tutulmasını ve şarj edilmesini sağlayan özel Şarj Kutusu ile birlikte gelir. AirPods'unuzun tekini veya ikisini birden kaybederseniz, iPhone'umu Bul özelliğini kullanarak iCloud'da oturum açmış iOS aygıtlarınızın herhangi birinin Bluetooth kapsama alanı içinde AirPods'unuzu bulabileceksiniz.

AirPods'unuz bu aygıtlardan herhangi birinin kapsama alanı içindeyse ve bulunabilir durumdaysa, aramaya başlayacağınız yeri göstermek için o aygıtın bulunduğu konum kullanılır.

Ayrıca iPhone'umu Bul, bulunduğu yeri belirlemenize yardımcı olmak için AirPods'unuzun tekinde veya ikisinde birden özel olarak tasarlanmış bir ses de çıkartabilir.

AirPods'unuz tüm aygıtlarınızın kapsama alanının dışındaysa, şarj edilmesi gerekiyorsa veya AirPod Kutusu'nun içindeyse, iPhone'umu Bul özelliği AirPods'un iOS aygıtınıza en son bağlandığı zamanı ve konumu göstererek size yardımcı olabilir.

iOS 10.3 veya daha yeni sürümlerde bulunan iPhone'umu Bul uygulamasından veya herhangi bir bilgisayardan icloud.com/find adresine giderek bu özelliğe erişebilirsiniz. Bu özellik, iPhone'umu Bul'un aktif olduğu bir iPhone, iPad veya iPod Touch ile birlikte kullandığınız AirPods'unuz için otomatik olarak etkinleşir.