Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spotify Premium üyeleri aylık 9.99 TL ile reklamsız ve çevrimdışı müzik dinleme, müzikleri cihaz içerisinde depolama gibi birçok özelliklere sahip olabiliyordu. Ancak artan dolar kuru nedeniyle Spotify da fiyatlarını güncelleme kararı aldı. Spotify tarafından alınan karara göre 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren premium üyelik ücreti 13.99 TL olarak ücretlendirilecek.

Premium üyeliğe sahip olanlar, 3 ay daha 9.99 TL'den hizmet alabilecek. Herhangi bir iptal durumunda ise bu indirim geçersiz olacak.