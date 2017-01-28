Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gmail, gerek güvenilirlik gerekse sunduğu yardımcı ve bir o kadar işlevsel yan uygulamaları sayesinde günümüzün en popüler e-posta sevislerinden birisi.

Özellikle sunduğu hız ve dosya paylaşım desteği gibi özellikleri sebebiyle bir çok kişi veya kuruluş tarafından sıkça kullanılan Gmail, yeni alınan bir karar doğrultusunda yakın zamanda JavaScript dosyalarını engellemeye başlayacak.

Güvenlik sorunları neden gösterilerek yaşanması muhtemel veri hırsızlıkların önüne geçebilmek adına Gmail, 13 Şubat tarihinden itibaren e-posta üzerinden gönderilmeye çalışılan ".js" uzantılı JavaScript dosyalarını engellemeye başlayacak.

Yazılım uzmanlarının pek hoşuna gitmeyecek bu karar, her ne kadar yaygın olarak olmasa bile, kötü amaçlar için kullanılan JavaScript dosyalarının önüne geçebilmek için gayet yerinde ve etkili.

Habere göre bu bağlamda getirilecek bu engelin sıkıştırılmış (".zip, .tgz, .rar .gz .bz2" gibi) dosyaları da kapsadığını belirtmekte yarar var. Yani siz sıkıştırılmış bir dosya içerisinde JavaScript eki göndermeye çalışsanız bile yine aynı şekilde bunu yapamayacağını belirten aşağıdaki görselde bulunan uyarı ile karşılaşacaksınız.

Son olarak eğer siz de sık sık Gmail üzerinden JavaScript eki gönderenlerdenseniz ve 13 Şubat'tan sonra da buna devam etmek istiyorsanız, göndermek istediğiniz dosyayı Google Drive'a yükleyip link paylaşmanız yeterli olacaktır.