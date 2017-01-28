Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell, basın mensupları için Platinum 10 GB Basın Paketi'ni duyurdu. Yurtdışında geçerli olan bu paket sayesinde basın mensupları 7 gün boyunca 10 GB'lık internet sahibi oluyor. Bu pakete başvurmak ise çok kolay.

Basın kartı görüntüsünü ya da buradaki linkinde yer alan dilekçeyi bireyselevrak@turkcell.com.tr adresine göndermeniz yeterli. Dilekçe ile başvuru yapılacaksa, dilekçe basın yayın organının antetli kağıdına basılmış, kaşeli ve imzalı olmalıdır. Dilekçe ile birlikte imza sirküleri de gerekmektedir.

Turkcell’li olmayanların önce Turkcell İletişim Merkezleri’nden hattını herhangi bir Turkcell tarifesine taşıması, sonra da mail ile basın tarifesine geçiş için başvuru yapması gerekiyor.