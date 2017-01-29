Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Facebook İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve kurucu ortaklarından Mark Zuckerberg sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin bir göçmen ülkesi olduğuna ve bununla gurur duyulması gerektiğine dikkati çekti.

Kendi ailesinin Almanya, Avusturya ve Polonya, eşinin alesinin ise Çin ve Vietnam'dan ABD'ye gelen mülteciler olduğunu ifade eden Zuckerberg şunları söyledi:

"Birçoğunuz gibi ben de Başkan Trump'ın imzaladığı kararnamelerin etkisinden endişe duyuyorum. Bu ülkeyi güvende tutmamız gerekiyor ama bunu gerçekten tehdit unsuru olanlara odaklanarak yapmalıyız, sınır dışı edilmekten korkan milyonlarca belgesiz göçmene değil. Kapılarımızı mültecilere ve yardıma ihtiyacı olanlara açık tutmalıyız, bizi biz yapan da bu." dedi.

Google ise ABD dışında olan yabancı çalışanlarına ülkeye alınmama endişesi nedeniyle derhal ABD'ye dönmeleri çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini askıya almış Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ise 90 gün boyunca ABD'ye girmerini yasaklamıştı.

Öte yandan mülteci ve göçmenlerin ülkeye girişini sınırlandıran kararnamenin yürürlüğe girmesiyle dün sabah ülkelerinden havayoluyla New York'a gelen ve John F. Kennedy Havalimanı'nda gözaltına alınan iki Irak vatandaşından biri olan Hameed Khalid Darweesh'in serbest bırakıldığı bildirildi.