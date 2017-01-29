Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türksat 5A ve 5B uydularının ihale süreçlerinde son aşama gelindiğini ifade etti. Dünyada bu konuda söz sahibi olan tecrübeli birçok firmanın iki uydu için de teklif verdiğine işaret eden Arslan, “Şu anda teknik değerlendirmeler devam ediyor. Çok uzun sürmeyecek, bir-iki ay içinde karar aşamasına getireceğiz ve sözleşmeyi imzalayacağız. Hedefimiz 2019 içinde her iki uyduyu da hizmete sokmak” dedi. Arslan, daha önceki uyduların yapımında Türk mühendislerin görev aldıklarını anımsatarak, şöyle devam etti: Uyduların yapım yöntemiyle ilgili uydularımızın özellikle Türksat 6A’yı yerli yapabilme konusunda tecrübe edinmek adına ihale süreçlerimizin içine koyduk. Hangi firma ihaleyi kazanırsa kazansın uyduların yapım süreçleri içinde yer alacaklar.