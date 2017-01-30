Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

WhatsApp'ın yeni özelliği, iletişime geçtiğiniz kişiye olduğunuz yeri söylememe gibi bir fırsat tanımıyor. Live Location Tracking isimli özellik sayesinde özelliği aktif eden kullanıcılar yine özelliği aktif eden arkadaşların konumlarını anlık olarak takip edebilecekler yani bir anlamda WhatsApp, Facebook'taki "Yakınımdaki Kişiler" özelliğini çok daha detaylı bir şekilde WhatsApp kullanıcılarına sunacak.

Bu özelliğin henüz ne zaman çıkacağı bilinmiyor ancak çeşitli WhatsApp Beta sürümlerine eklendiklerinden dolayı yakın bir zamanda bu özelliklerin hayatımızda olacağını söyleyebiliriz.