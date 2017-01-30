Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü video oyunu Pac-Man'i piyasaya süren Japon şirketin kurucusu Masaya Nakamura, 91 yaşında hayatını kaybetti.

1955 yılında Nakamura'nun kurduğu Namco, 2005'te başka bir şirketle birleşerek Bandai Namco ismini almıştı. Pac-Man'in yaratıcısı Toru Iwatani, oyunu 1980 yılında satışa çıkarmıştı.

'EN BAŞARILI JETONLU OYUN' OLARAK REKORLAR KİTABINA GİRDİ



Pac-Man, 'en başarılı jetonlu oyun' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. ​Şirket, ailesinin isteği gereği Nakamura'nın ölümüne dair kişisel detayların paylaşılmayacağını açıkladı.