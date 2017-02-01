Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple uygulamaları kaldırıyor. İranlı uygulama geliştiriciler, uygulamalarının birer birer marketten kaldırıldığını rapor ederken, kaldırılan uygulamalar arasında İran’ın en büyük online mağazası Digikala’nın, milyonlarca kullanıcıya sahip iOS uygulaması da yer alıyor.



AppStore aslında resmi olarak İran’da faaliyet göstermiyor ve İranlı geliştiriciler, ülke dışından aldıkları hesaplarla kendi uygulamalarını sisteme yükleyebiliyorlar.



Ambargoyla karışık para alışverişi Apple’ı korkuttu

Ancak bu uygulamalar, sadece İran’da geçerli, izole bir ödeme sistemi olan Shaparak’ı kullanıyor ve büyük Elma’nın bu uygulama üzerinden komisyon alma imkanı bulunuyor. Dolayısıyla , “parasını alamadığı” uygulamaların, kensi işletim sistemi üzerinden para kazanmasına izin vermiyor ve söz konusu uygulamalar birer birer AppStore’dan kaldırılıyor.



Öte yandan, ABD’nin ambargosu nedeniyle İran’a resmi olarak büyük elmanın ürünleri gelmiyor ancak ülkeye her ay yaklaşık 100 bin iPhone kaçak olarak sokuluyor. İran’da 6 milyon kişinin iPhone kullandığı hesaplanıyor. Eğer ABD ilgili ambargolarını kaldıracak olursa, Apple için bu pazarda teknik destek; tamirat ve uygulama marketi açısından önemli bir gelir kaynağı bekliyor. Ancak o zamana kadar ABD ambargosuna uyarak, ülkeye hizmet vermemesi gerekiyor.