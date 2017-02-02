Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Online alışveriş devi Amazon, UPS ve FedEx gibi üçüncü parti şirketlerini aradan çıkartmakta kararlı gözüküyor. Zira Amazon kendi kargo şirketinin daha geniş noktalara hizmet vermesini sağlamak amacıyla ABD'de 1.5 milyar dolarlık bir yatırım yapmak için düğmeye bastı.

40 KARGO UÇAĞINA EV SAHİPLİĞİ YAPABİLİYOR

40 adet Amazon Prime kargo uçağına ev sahipliği yapabilecek bir üs kurmak için Kentucky eyaletini seçen Amazon, bu sayede eyalette 2 bine yakın yeni iş imkanı da sağlayacak.

Amazon'un bu hamlesi ile öncelikli hedefi kuşkusuz online satışları kendi imkanları ile ulaşımını sağlayarak üçüncü parti şirketleri aradan çıkarmak ve karını artırmak.

Ancak ABD basınında yer alan analizlere göre, Amazon'ın uzun vadeli planı daha büyük olabilir. 400 milyar dolar büyüklüğündeki bu sektörde yer almak için 1.5 milyar dolarlık bir yatırım kararı alan şirket ilerleyen yıllarda azar payını artırarak UPS ve FedEx gibi devlere bir alternatif oluşturabilir.

ALTERNATİF OLABİLİR Mİ?

Amazon bu alanda drone'lardan (İnsansız Hava Araçları) da faydalanacağını açıklamış, "Amazon Prime Air" hizmeti kapsamında ilk insansız ürün teslimatını geçtiğimiz aylarda yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.