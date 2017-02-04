Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asus’un merakla beklenen ZenFone 3 ailesinin üyesi Zenfone 3 Max, n11.com’da satışa açıldı. 4.100 mAh’lik şarj kapasitesine sahip bataryasıyla uzun süreli kullanım imkânı sağlayan cihaz, ters şarj özelliği ile taşınabilir güç kaynağı haline de getirilebiliyor.

Serinin diğer üyeleri gibi kaliteli tasarım izleri taşıyan cihaz, alüminyum kasası, 5,2 inç büyüklüğünde IPS ekranı ve yüzde 75 ekran / gövde oranıyla gözlere hitap ediyor.

13 megapiksellik PixelMaster özellikli kamerası bulunan Asus ZenFone 3 Max, yüksek çözünürlüklü dijital fotoğrafları sıfır bekleme süresi ile kaydedebiliyor.

Telefonun arka yüzündeki 13 megapiksel çözünürlüklü arka kamera çarpıcı görüntüler kaydederken ön yüzündeki 5 megapiksellik kamera kaliteli selfie ve video çekimleri sunuyor.

175 gram ağırlığında ve 8,3 mm’lik inceliğe sahip ZenFone 3 Max, 1.099 TL fiyatıyla satışa sunuluyor. Fiyat performans anlamında kullanıcısını mutlu edecek cihazın farklı renk seçenekleri de bulunuyor.