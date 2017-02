Türkiye Gazetesi

60 dolar fiyat etiketiyle yurt dışında Amazon, Best Buy ve GameStop gibi firmalar aracılığıyla kasım ayında satışa sunulan konsol çıktığı hafta tükenmiş ve yeni stok talebinde bulunulmuştu. Toplamda 1,5 milyon satan NES Classic Edition firma açısından oldukça karlı bir karar oldu.



Aralarında Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Donkey Kong ve Metroid gibi 30 klasik NES oyununu beraberinde getiren NES Classic Edition ne yazık ki bir süre daha stok problemi çekecek gibi görünüyor. Mini konsolun yaşattığı stok sorunu sebebiyle özür dileyen Nintendo başkanı Tatsumi Kimishima, üretim üzerine çalışmalarının devam ettiğini ancak bazı parçaların üretiminin uzun sürdüğünü belirtiyor.



Nintendo kullanıcılarının nostaljik ilgisini yeni oyun konsolu Nintendo Switch üzerine de çekmeyi uman firmanın yeni nesil oyun konsolu 3 Mart‘ta çıkışını gerçekleştirecek. O süre zarfında illa bir NES Classic almak istiyorsanız ne yazık ki resmi bir satıcıda bulamazsanız ödemeniz gereken miktar da artıyor. 60 dolarlık NES Classic Edition’ın resmi dağıtıcı olmayan firmalardaki fiyatı 130 dolardan başlıyor.