Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avusturya’da hükümet tarafından sunulan başörtüsünün yasaklanmasına yönelik yasa önergesi, başkent Viyana’da binlerce kişi tarafından protesto edilirken Avusturya’ya bir tepki de TURKZ Hacker Grubu’ndan geldi.

Türkiye’ye düşmanca davranan ülkelere karşı siber saldırılar düzenleyen Turkz Hacker Grubu, yasağı protesto ederek Avusturya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sitesini erişime kapattı. Türk hacker grubu, Avusturya’nın Salzburg Üniversitesi’ni de hackleyerek siteyi açan Avusturyalılara Ezan-ı Şerifi dinletti.

İşte o hacklenen üniversitenin ekran görüntüsü: