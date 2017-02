Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMUR

Geçtiğimiz günlerde Romantik Seehotel Jäegerwirt oteline bir siber saldırı düzenleyen siber saldırganlar otelin elektronik kapılarını hack’ledi. Sistemleri açmak için para isteyen hacker’lar, otel müşterilerini odalarında esir aldı. Bilgi işlemdeki bir bilgisayara bulaşan virüs, ağ içerisinde yayılarak tüm otel sistemini tamamen şifreledi. Şifrelenen her bir bilgisayar ve sistem başına 1.500 avro talep eden hackerlar, istediklerini çok vakit geçmeden almayı başardı.

Her yıl binlerce internet kullanıcısı, bedelini kendi cebinden karşılamak zorunda kaldığı bir siber suçun kurbanı hâline geliyor. Kaspersky Lab’ın araştırması, siber suçlulara para kaptıran internet kullanıcılarının yarısından fazlasının (%52), çalınan paralarının yalnızca bir kısmını alabildiklerini veya hiçbirini geri alamadıklarını ortaya koyuyor. İnternet kullanıcıları saldırı başına ortalama 476 dolar kaybederken saldırıya uğrayan her on kişiden biri 5.000 dolardan fazla para kaybediyor.