Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMUR

Tabiattan ilham alınarak tasarlanan canlılara kuşlar da eklendi. Günümüzün “Ebabil Kuşları” olarak adlandırılan drone’lar yarasa, şahin ve güvercin gibi kuşlardan esinlenerek geliştirildi. Daha çok keşif ve gözetleme gibi alanlarda kullanılan droneların askeri alanlarda da kullanılabilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü ve Illinois Üniversitesi tarafından geliştirilen ve “Yarasa Robot” adı verilen drone, hem görünümü hem de kabiliyetleri ile gerçek bir yarasayı andırıyor. Karbon-fiber malzeme kullanılan 93 gram ağırlığındaki Yarasa Robot’un kanatlarında 9 eklemi bulunuyor. Geliştirme süreci devam eden drone’un askerî uçaklarda olduğu gibi radara yakalanmaması için çalışmalar yapılıyor.

GÜVERCİN AVCISI ŞAHİN

Clear Flight Solutions’ın yırtıcı kuşlardan ilham alarak tasarladığı Robird ise havaalanlarını ve uçakları kuşlardan korumak için geliştirildi. Pistleri kirleten ve özellikle uçağın kalkışı sırasında yaşanan kuş çarpması olayları büyük tehlikeye yol açıyor. Şahine benzeyen Robird’ün görevi hava alanı bölgesine yaklaşan kuş sürülerini kaçırmak. Henüz satışa sunulmayan kuşun günlük kiralama fiyatı 1.000-1.500 dolar arasında değişiyor.

Fransız bir girişimci tarafından geliştirilen Bionic Bird ise güvercini andırıyor. Telefon ve tablet üzerinden kumanda edilebilen kuş “Easy Mode” ve “Hard Mode” olmak üzere iki kullanım seçeneğine sahip. Easy Mode’da sadece telefonu yönlendiriyorsunuz, Hard Mode’da ise tabletiniz ya da telefonunuzdaki tuş takımlarını kullanıyorsunuz. 9,2 gram ağırlığında olan bu kuşun şarj cihazı da yumurta şeklinde.