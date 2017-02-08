İşte iPhone'un en yüksek fiyatla satıldığı ülkeler.
Brezilya: 843 dolar 
Kosta Rika: 852 dolar 
Endonezya: 865 dolar 
Norveç: 867 dolar 
Bangladeş: 870 dolar 
Guatemala: 889 dolar 
Arjantin: 900 dolar 
Dominik Cumhuriyeti: 965 dolar 
 
Venezuela: 97 bin 813 dolar.  Bu durum Venezuela'daki sabit dolar kuru ve hiper enflasyonun bir sonucu. Bu nedenle yurtdışından getirilen pek çok cihazın fiyatı normalin kat kat üzerinde değer buluyor. Aynı sebepten dolayı Venezuela'da iPhone'ların karaborsadaki fiyatı bu denli yüksek. 

Apple'ın son zammından sonra Türkiye'de en ucuz iPhone modeli 2 bin 399 TL'den (yaklaşık 645 dolar) başlayan fiyatlarla satılıyor. 'Linio Teknoloji Fiyat Endeksi'ne göre, Türkiye 17'inci sırada yer aldı.